ProRail in gesprek over defecte liften, erkent problematiek

In een brief aan de initiatiefnemers erkent ProRail-topman John Voppen dat het beter moet. „Ik realiseer me dat als een lift (tijdelijk) buiten gebruik is, dat grote impact heeft op mensen die hiervan afhankelijk zijn”, schrijft hij. „Daarom willen we in eerste instantie een oplossing bieden aan de getroffen reizigers, zodat zij hun reis alsnog kunnen vervolgen. Daarnaast proberen we een lift die defect is zo snel mogelijk te herstellen en treffen we verschillende maatregelen om langdurige storingen tegen te gaan.”

Volgens Voppen is een oplossing niet altijd snel te vinden. „Dan gaat het om bijvoorbeeld wateroverlast, vandalisme en lange levertijden van onderdelen”, meldt hij. „Ik onderken in lijn met uw brief dat we dit moeten verbeteren en ben daarom blij met uw aanbod om in gesprek te gaan en gezamenlijk verdere mogelijkheden te verkennen.”