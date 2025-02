Personeel FNV schort acties op, gaat om tafel met bondsbestuur

De interne bond maakt zich zorgen over de sociale veiligheid bij FNV. Daarom werd twee weken geleden een ultimatum naar het bestuur gestuurd, waarin het uitstellen van de verkiezingen en het terugtreden van het huidige bestuur werd geëist. Gebeurde dat niet, dan zouden stakingen volgen. Na een staking op maandag, maakte FNV dinsdag bekend de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter op te schorten.

„Actievoeren loont”, zegt bestuurder Judith Westhoek van FNV Personeel. Volgens haar biedt de uitnodiging van het FNV-bestuur aanknopingspunten. „Of dat voldoende is, zullen we met elkaar moeten ondervinden. We waarderen dat het bestuur de zorgen van onze collega’s en leden erkent. Medewerkers moeten zich veilig voelen op hun werkplek.”

Het voorlopig opschorten van de acties toont volgens Westhoek aan dat er vertrouwen is in de dialoog. „Maar het is geen blanco cheque. Wij verwachten van het bestuur dat woorden worden omgezet in daden en dat de stem van de medewerkers serieus wordt meegenomen in de veranderingen die nodig zijn.”

De zorgen van FNV Personeel ontstonden onder meer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Hij wilde zich verkiesbaar stellen voor het voorzitterschap. Volgens FNV Personeel waren die beschuldigingen vals en bedoeld om de verkiezingen te manipuleren.