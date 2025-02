RTE: Mediahuis klaagt X in Ierland aan om nepadvertenties

Economie

De Ierse tak van uitgever Mediahuis heeft X aangeklaagd, meldt de Ierse omroep RTE. Op het socialemediaplatform zouden advertenties en gesponsorde berichten zijn gepubliceerd met nepartikelen in de stijl van zijn dagblad Irish Independent. Mediahuis is in Nederland onder meer bekend van De Telegraaf, NRC en Privé en radiozenders Radio Veronica, SLAM! en 100% NL.