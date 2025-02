NAM mag olie blijven winnen uit olieveld onder Rotterdam

Onder meer het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, enkele inwoners en een scheepswerf vochten het besluit van het kabinet aan. Zij vinden onder meer dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van bodemdaling door de oliewinning. Ook zeggen ze dat het winnen van olie niet strookt met de landelijke klimaatambities.

Volgens de Raad van State is voldoende duidelijk dat de verwachte bodemdaling gering is en dat deze geleidelijk en gelijkmatig plaatsvindt, en naar verwachting niet leidt tot schade aan panden. Bovendien wijst de Raad van State erop dat fossiele brandstoffen nu nog een „essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening” spelen.

De NAM wint sinds 1984 aardolie uit het olieveld. Het bedrijf wilde tot 2050 boren naar olie, het kabinet besloot toestemming te geven tot en met 2035.