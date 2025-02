Von der Leyen blij met nieuw sanctiepakket tegen Rusland

„De EU treedt nog strenger op tegen omzeiling door meer schepen uit Poetins schaduwvloot aan te pakken en nieuwe import- en exportverboden op te leggen”, voegt Von der Leyen daaraan toe.

De EU onderneemt al langer actie tegen de Russische schaduwvloot, schepen die onder een andere vlag varen om zo de oliesancties te omzeilen. In het nieuwe sanctiepakket zijn meer schepen op de zwarte lijst gezet.

Nieuw op de lijst van economische strafmaatregelen is het verbod op import van aluminium uit Rusland.

Hongarije is geen voorstander van nieuwe sancties, maar heeft naar eigen zeggen „met succes onderhandeld” over afzwakkingen in het pakket, zo schrijft minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó op X.

EU-diplomaten zeggen dat het pakket tijdens de onderhandelingen de afgelopen weken inderdaad is aangepast, mede op verzoek van Hongarije. De aanpassingen kunnen volgens deze diplomaten echter niet alleen op het conto van Hongarije worden geschreven.

Szijjártó schrijft op X dat het tijdperk van sancties voorbij is. „Geopolitieke realiteiten worden genegeerd.” Er ontstaat volgens de Hongaarse minister „een nieuwe realiteit, met veelbelovende onderhandelingen tussen de VS en Rusland. We hopen dat de relaties zullen verbeteren tot het punt waarop deze sancties helemaal kunnen worden afgeschaft.”

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken moeten het nieuwe sanctiepakket maandag officieel goedkeuren. Daar moeten alle 27 lidstaten mee instemmen. Ondanks de kritiek van de Hongaren verwachten EU-diplomaten dat het pakket wordt aangenomen.