Topman woningbelegger ASR hoopvol over koers woonminister Keijzer

ASR is met zo’n 26.000 huurwoningen een van de grote woningbeleggers in Nederland. In augustus verklaarde Baeten dat het de Wet betaalbare huur van voormalig woonminister Hugo de Jonge investeringen in de bouw van huurwoningen onaantrekkelijk maakte. De wet stelde een maximale huurprijs vast voor woningen in het middensegment, waardoor ze voor investeerders minder rendabel werden.

Volgens Baeten is de situatie sindsdien nauwelijks veranderd, maar ASR heeft zijn woningportefeuille niet afgebouwd. Hij is hoopvol over de maatregelen die Keijzer onlangs aankondigde om de woningbouw aan te jagen. Dat is hard nodig, benadrukt hij, want het woningtekort loopt alleen maar op.

De Jonge wilde gemeenten verplichten om ten minste twee derde van de nieuwbouw betaalbaar te bouwen, waarvan 30 procent sociale huur. Keijzer wil die verdeling toepassen op regionaal niveau, zodat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen waar wat wordt gebouwd. Zulke maatregelen kunnen volgens Baeten helpen, omdat woningen met hogere huren rendabeler zijn voor investeerders.