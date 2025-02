Pokémon Go-maker wil videogametak verkopen, meldt Bloomberg

De bronnen zeggen dat de overeenkomst nog niet zeker is. Als die doorgaat, komt ook Pokémon Go in handen van Scopely. Pokémon Go werd na de lancering in 2016 een wereldwijde hit. Met de game kunnen spelers wandelend op straat Pokémon vangen en ermee vechten. Het is de meest gedownloade en winstgevende augmented reality-app ooit volgens Niantic. Met die technologie worden digitale beelden toegevoegd aan echte beelden via de camera’s van spelers.

Niantic, een spin-off van Google, heeft moeite met het vasthouden van het succes van Pokémon Go en met het net zo succesvol maken van andere games. Het bedrijf schrapte in 2022 8 procent van de banen en stopte met de ontwikkeling van een aantal projecten. Harry Potter: Wizards Unite werd in dat jaar stopgezet. De augmented realitygame gebaseerd op de populaire Harry Potterreeks werd in 2019 gelanceerd.

Niantic en Scopely wilden niet reageren tegenover persbureau Bloomberg. Scopely is eigendom van Savvy Games Group. Dat is een dochteronderneming van het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië.