Opnieuw veel wintersporters, kortere vakantie en Lapland populair

Zoals altijd is Oostenrijk verreweg de populairste bestemming. De qua aantallen nog veel minder belangrijke landen Finland, Noorwegen en Zweden zijn wel in opkomst. Reisorganisatie TUI ziet naar Finland bijvoorbeeld een toename van 35 procent. „Winterse sneeuwlandschappen met activiteiten als sneeuwscooters, huskysafari’s en het noorderlicht zien, trekken steeds meer Nederlanders”, laat een woordvoerster weten. Branchegenoot Sunweb en belangenbehartiger ANVR onderschrijven dat beeld.

Een andere trend lijkt dat wintersporters kiezen voor een kortere vakantie. „Maar liefst 35 procent van de wintersporters boekt nu een reis van minder dan zeven dagen. Deze ontwikkeling weerspiegelt de bredere trend van flexibiliteit en prijsbewustzijn onder vakantiegangers”, zegt Sunweb. Ook TUI merkt die ontwikkeling.

Verder zijn wintersporters volgens de Nederlandse Ski Vereniging „redelijk honkvast”. „60 procent gaat naar Oostenrijk en dan kijken ze ook waar ze al eerder geweest zijn. Zeker families boeken vroeg en dan is een week het meest gekozen. Vriendengroepen gaan vaak korter, vier of vijf dagen. We zien ook steeds meer lastminuteboekingen, zodat mensen kunnen kijken waar de condities goed zijn. Zeker dit jaar is daar de ruimte voor, omdat Duitsers het wat vaker laten afweten”, aldus een woordvoerder.

Uit de cijfers van de belangrijke Oostenrijkse regio Salzburgerland bleek dat er vorige winter sprake was van een recordaantal Nederlandse overnachtingen, nadat enkele jaren daarvoor de coronapandemie nog veel wintersporters had dwarsgezeten. „Dit jaar verwacht ik geen groei, maar de aantallen zijn nog steeds heel goed”, aldus de Ski Vereniging. Volgens reisbranchevereniging ANVR is het aantal boekingen voor Frankrijk, Zwitserland en Italië ongeveer gelijk aan vorig jaar. Die voor Oostenrijk en Duitsland liggen er net iets onder.

Qua zonvakanties zijn de Spaanse Canarische Eilanden, Egypte, Curaçao en de Portugese Algarve volgens Sunweb en TUI populair.