Intel schiet omhoog op terughoudend Wall Street

Economie

Beleggers op de Amerikaanse aandelenmarkten deden het dinsdag voorzichtig aan, nadat de beursgraadmeters de afgelopen weken naar recordhoogtes waren gestegen. Zorgen over inflatie, Amerikaanse importheffingen en geopolitieke spanningen drukten de stemming. Beurshandelaren maken zich ook zorgen over de verslechterende winstverwachtingen van bedrijven in de VS. Toch wisten de beurzen in het laatste handelsuur de verliezen van eerder op de dag weg te werken en nipt hoger af te sluiten.