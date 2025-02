Witte Huis ziet illegale immigratie flink afnemen

Het gaat om 29.000 mensen die stiekem ergens de grens over wilden en bijna 32.350 die werden aangehouden bij grensposten. Dit is 36 procent minder dan volgens de statistieken van december. Het Witte Huis wijst erop dat er in de maand januari tijdens de regering van president Joe Biden (2021-2025) gemiddeld 141.710 illegale grensoverschrijdingen werden geregistreerd aan de grens met Mexico.

In december 2023 was er sprake van een piek, toen er een kwart miljoen aanhoudingen in verband met het illegaal inreizen in de VS aan de Mexicaanse grens werden geregistreerd.

Het tot staan brengen van de stroom migranten is voor president Donald Trump een van zijn hoogste prioriteiten. Zijn ferme standpunten op het gebied van de illegale immigratie speelden een belangrijke rol in de verkiezingscampagne en bij zijn herverkiezing in november. Hij werd 20 januari voor de tweede keer president. Hij was dat eerder van 2017 tot 2021.