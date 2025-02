Wilders: geen militairen naar Oekraïne, andere bijdrage kan wel

Hij wilde niet zeggen of hij het kabinet laat vallen als het kabinet toch wil deelnemen aan zo’n troepenmacht. Ook extra geld voor Oekraïne is voor hem geen taboe meer, maakte Wilders duidelijk in een debat over de situatie in Oekraïne. De afgelopen tijd keerde de PVV-leider zich hiertegen.

Volgens Dilan Yeşilgöz (VVD) neemt de PVV-voorman geen verantwoordelijkheid als hij een Nederlandse militaire bijdrage categorisch blijft uitsluiten. „In mijn boekje is het gewoon zwartrijden. Zorgen dat anderen wel betalen, maar zelf een free ride willen. Dat vind ik echt ontzettend teleurstellend van een partij die zegt te staan voor de veiligheid van Nederlanders.”

Wilders vindt dat mannen uit Oekraïne die hier verblijven, eerst maar eens terug moeten gaan naar Oekraïne.

„Voor de PVV is het belangrijk dat er vrede komt”, zei Wilders. Hij vindt wel dat de EU en Oekraïne straks aan de onderhandelingstafel moeten zitten. Ook moeten zij kunnen instemmen met een vredesakkoord.

Wilders heeft geen zorgen dat Rusland na een mogelijke vrede een NAVO-land gaat aanvallen. De Russen zullen volgens hem „niet zo dom zijn”. „Dan hebben ze de hele NAVO op hun dak.”