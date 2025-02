BBB: stel boeren vrij van stikstofregels door dreiging Rusland

Binnenland

De dreiging uit Rusland maakt het noodzakelijk om in Nederland voorraden van onder meer voedsel aan te leggen en daarom moeten boeren worden uitgezonderd van stikstofregels, vindt Henk Vermeer van BBB. Extra klimaatplannen uit Brussel vindt hij bovendien een „luxe” die nu niet te veroorloven is. Liever steekt het Kamerlid het geld daarvoor in veiligheid.