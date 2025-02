Politie: onderzoek incidenten door verwarde mensen ‘heel goed’

Als het onderzoek van de inspecties knelpunten signaleert in de omgang met mensen met verward gedrag, dan kunnen zowel de politie als mensen met psychische problemen en de samenleving daarmee geholpen zijn, aldus een politiewoordvoerder. Hij legt uit dat de politie niet inzichtelijk kan maken of incidenten met verward gedrag vaker voorkomen, maar dat wel kan worden vastgesteld dat het een probleem is.

De politie heeft zelf niet om dit onderzoek gevraagd, wel pleit ze al jaren voor een intensievere samenwerking met instellingen als Veilig Thuis. De woordvoerder legt uit dat inmiddels allerlei trajecten lopen voor deze samenwerking. De inspecties meldden dat zij ook gaan bekijken hoe zorginstanties, gemeenten en politie en justitie samenwerken om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met verward gedrag.