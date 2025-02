Kamervoorzitter: extra moment voor late antwoorden Kamervragen

Bosma komt na het voorjaarsreces met een „mondeling vragenmoment, waar ik de bewindspersonen die weigeren al die vragen een beetje bijtijds te beantwoorden hier van harte uitnodig, zodat we ze gewoon mondeling kunnen doornemen”. Zijn opmerking leverde geroffel op vanaf de Kamerbankjes.

Volgens Bosma zijn er nog meer dan dertig sets Kamervragen die al langer dan zes weken op beantwoording wachten. „Dat wordt nog een hele zit.”

Ontevredenheid heerst al langer over de tijd die het kabinet nodig heeft om Kamervragen te beantwoorden. Ook in 2007 en 2016 werd om die reden een extra vragenuur overwogen, staat in een rapport door Tweede Kamerleden. In 2007 bleek dat „zeer effectief”, omdat vrijwel alle vragen voor het extra vragenuur werden beantwoord.

D66-Kamerlid Joost Sneller, een van de auteurs van het rapport, zei vorige maand in een debat dat hij nog weinig verbetering ziet. Hij vroeg zich af wanneer hij tegen het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer zou moeten gaan zeggen: „Laten we dat extra mondelinge vragenuur dan inderdaad maar gaan inplannen.”

„De irritatie op dit vlak snap ik heel goed”, antwoordde minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) in het debat. „Het eenvoudige antwoord is ook dat ik niet op vijftien departementen een knopje heb om aan te draaien, zodat het overal beter gaat.” De meeste vragen worden volgens de minister hooguit iets te laat beantwoord. „Er is een klein deel dat echt helemaal uit de termijn loopt.”