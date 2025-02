EU-besluit over meer begrotingsvrijheid defensie-uitgaven in mei

„Het openbreken van regels heeft geen enkele zin”, zei Heinen na afloop van de vergadering in Brussel tegen RTL Z. „Schuld is schuld en je zult dat uiteindelijk terug moeten betalen. Dus wat je op de korte termijn denkt te winnen, daar heb je op de lange termijn alleen maar last van.” Nederland vindt eerst dat alle EU-lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten gaan besteden en dat daarna moet worden gekeken wat extra nodig is.

Polen, momenteel EU-voorzitter, is sterk voorstander en heeft een voorstel voor ruimere regels bij de Europese Commissie neergelegd. „Het resultaat moet zijn dat onze defensiecapaciteiten en onze veiligheid er gevoelig op vooruit zullen gaan”, zei Domanski.

Ook Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) wil de begrotingsregels versoepelen. „Om Rusland te stoppen moet Europa dringend zijn eigen veiligheid en defensie ondersteunen en wij moeten Oekraïne blijven helpen. Wij zullen dat ook in de toekomst blijven doen en daarom moeten we nu actie ondernemen”, zei de Eurocommissaris na afloop van de vergadering. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen „mogen we geen tijd verliezen”, zei ook Domanski.

De Verenigde Staten en Rusland zijn deze week begonnen met voorbereidende gesprekken om tot een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne te komen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin daar een week eerder met elkaar over hadden gesproken. De VS hebben gezegd dat de EU veel meer moet investeren in zijn eigen veiligheid, en in die van Oekraïne.