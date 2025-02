Werkgevers bezorgd omdat loonstijging boven 4 procent blijft

„De loonafspraken zijn inmiddels veel hoger dan de inflatie, het koopkrachtverlies van een paar jaar geleden is voor vrijwel alle werknemers meer dan goedgemaakt”, stelt de organisatie in een nieuwe update over het cao-overleg. „Het huidige niveau van verhogingen gaat ten koste van de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en zal de economie verzwakken.”

In de vorige maand afgesproken cao’s kwamen de loonafspraken uit op gemiddeld 4,7 procent. Dat was iets lager dan het gemiddelde van vorig jaar. Volgens de werkgeversvereniging gaat het niettemin om de 29e achtereenvolgende maand dat het gemiddelde boven de 4 procent uitkomt.

Het looncijfer van AWVN geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende twaalf maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. In januari zijn er maar twaalf nieuwe cao’s afgesloten, wat een erg laag aantal is. Vanwege het relatief grote gewicht van incidentele uitschieters kan januari achteraf een uitzonderlijke maand blijken, moet AWVN ook toegeven.

AWVN roept de vakbonden op tot „constructief overleg”, waarbij ook gekeken wordt naar specifieke omstandigheden waarin bedrijven verkeren. De werkgevers zijn van mening dat de hoge loonafspraken vooral komen door de harde opstelling van de vakbonden. Die opstelling zou er ook voor zorgen dat er relatief maar weinig nieuwe cao’s worden afgesloten.

De cijfers van AWVN worden nauwlettend in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). Een sterke loongroei zou namelijk de inflatie weer kunnen aanwakkeren. De centrale bank verklaarde eerder de kans hierop klein te achten. Maar DNB waarschuwde in december wel dat de inflatie hier de komende jaren waarschijnlijk hoger blijft dan in het eurogebied als geheel.