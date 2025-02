FrieslandCampina ziet melkaanvoer dalen door stoppende boeren

Nog eens 59 veehouders keerden om andere redenen het concern de rug toe. Daardoor daalde het volume aangevoerde ledenmelk met 3,4 procent, van 9369 miljoen kilogram in 2023 naar 9050 miljoen kilogram afgelopen jaar.

Hoewel het zuivelbedrijf terugkijkt op een financieel sterk jaar, verwacht topman Jan Derck van Karnebeek in 2025 „wat tegenwind”. Bij de presentatie van de jaarcijfers dinsdag op het hoofdkantoor in Amersfoort noemde hij toenemende kosten en minder gunstige prijzen voor basiszuivel (boter, kaas en melkpoeder).

In 2024 droegen die laatste juist bij aan de stevige groei van het bedrijfsresultaat, van 75 miljoen euro in 2023 naar 527 miljoen euro in 2024. Andere factoren die daaraan bijdroegen, waren de groei van consumentenmerken in Zuidoost-Azië en kindervoeding van het merk Friso in China en de afbouw van dure voorraden. Ook snoeide het bedrijf in het personeelsbestand, dat met bijna 1400 fte’s kromp, en werden in de productie processen verbeterd en daarmee kosten verlaagd.

De 9000 aangesloten veehouders zagen de prijs voor de geleverde melk met ruim 10 procent stijgen, van 48,08 euro in 2023 naar 52,95 euro per 100 kilogram in 2024. Dit bedrag is inclusief toeslagen en een zogeheten contante nabetaling van 1,21 euro, waarmee FrieslandCampina als coöperatieve onderneming de leden laat delen in de goede resultaten. In 2023 ontvingen de boeren geen nabetaling.

De nettowinst van FrieslandCampina bedroeg 321 miljoen euro. In 2023 werd een verlies geleden van 149 miljoen euro. De omzet daalde van 13,1 miljard euro naar 12,9 miljard.

Topman Jan Derck van Karnebeek sprak van „een enorme stap vooruit”, die hij toeschrijft aan verbeterde prestaties in de diverse businessgroepen, besparingen en gunstige marktontwikkelingen. Hij benadrukte dat het concern dankzij een „gezonde” kasstroom kan blijven investeren in verdere verduurzaming. Ook de aangesloten boeren steken daar geld in. In 2024 keerde FrieslandCampina hun een recordbedrag van 245 miljoen euro aan duurzaamheidspremies uit. Daarbij gaat het onder meer om toeslagen op melk die aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet. De uitstoot van broeikasgassen op de melkveebedrijven daalde met 9,8 procent.

De coöperatie wist 48 nieuwe leden te werven. „In de huidige melkmarkt is dat belangrijk voor de toekomst van onze coöperatie en onderneming”, zei Van Karnebeek. De in december aangekondigde voorgenomen fusie met het Belgische Milcobel, die naar verwachting eind 2025 wordt afgerond, past volgens hem „helemaal in dit strategische plaatje”. Bij Milcobel zijn zo’n 1500 melkveehouders aangesloten; de omzet bedroeg in 2023 1,3 miljard euro.