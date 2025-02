FrieslandCampina buigt miljoenenverlies om in forse jaarwinst

Economie

Na een miljoenenverlies in 2023 heeft FrieslandCampina vorig jaar weer een flinke winst geboekt. Het zuivelconcern zette in 2024 in op besparingen en verbeteringen in de productie. Ook zag het bedrijf een groeiende vraag naar consumentenmerken in Zuidoost-Azië en kindervoeding in China. Als gevolg daarvan bleef onder de streep 321 miljoen euro over, tegen een verlies van 149 miljoen euro in 2023.