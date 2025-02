Russische topdiplomaten in Saudi-Arabië: wij praten alleen met VS

Buitenland

De gesprekken in Saudi-Arabië over Oekraïne worden enkel tussen Rusland en de Verenigde Staten gevoerd. Dat zeggen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en topadviseur Joeri Oesjakov bij aankomst in de Saudische hoofdstad Riyad, meldt staatspersbureau RIA.