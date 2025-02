SCP ziet vertrouwen van hbo- en wo-geschoolden in regering dalen

Volgens het SCP is de relatie van burgers tot de overheid sowieso een punt van zorg. „Het politiek vertrouwen en geloof in het kunnen van de politiek zijn laag”, staat in het rapport. Slechts de helft van de Nederlanders geeft zijn of haar vertrouwen in de politiek een voldoende.

Onvrede over de politiek heerst nu in alle opleidingsgroepen, stelt het SCP. Hbo- en wo-geschoolden hebben wel nog altijd meer vertrouwen in de Tweede Kamer dan mensen die alleen basisonderwijs of vmbo hebben gedaan, maar wat betreft het vertrouwen in de regering is er geen verschil meer tussen mensen met een verschillende opleiding.

Een exacte reden voor de daling onder hbo- en wo-geschoolden wordt niet gegeven. Het SCP gaat in een rapport dat in maart verschijnt dieper hierop in. Maar een woordvoerster geeft aan dat er over het algemeen zorgen zijn „over het gebrek aan probleemoplossend vermogen van de regering en de slechte onderlinge samenwerking”.

Volgens het planbureau hebben burgers het gevoel dat politiek en overheid er niet in slagen om bijvoorbeeld het woningtekort, de stikstofproblemen en het migratievraagstuk op te lossen. Het niet nakomen van beloftes kan het vertrouwen verder schaden. Van de plannen rond stikstof en migratie is het bijvoorbeeld „twijfelachtig of ze haalbaar zijn”, stelt het SCP.

Het planbureau adviseert het kabinet om in de voorjaarsnota oog te hebben voor de structurele ongelijkheid in Nederland. Het ziet bijvoorbeeld „dat de leefwerelden van de meest arme en meest rijke Nederlanders verder van elkaar verwijderd raken”.

De vrees bestaat dat verschillen in welzijn en gezondheid nog groter worden door verdere bezuinigingen bij gemeenten. Want die gaan mogelijk ten koste van sociale voorzieningen en welzijnsvoorzieningen van gemeenten en raken dan vooral mensen met achterstanden. „Het is niet alleen een bedreiging voor de kwaliteit van leven van individuele burgers, maar het zet ook hun betrokkenheid bij de samenleving en hun vertrouwen in de overheid onder druk”, waarschuwt het SCP.