PVV tegen sturen militairen naar Oekraïne

Wilders koerst met zijn standpunt af op een botsing met het kabinet. Premier Dick Schoof zei dit weekeinde nog tijdens een veiligheidsconferentie in München dat Nederland positief kijkt naar deelname aan een vredesmacht die Oekraïne na een akkoord met Rusland moet beschermen.

Volgens Schoof is deelname wel afhankelijk van twee voorwaarden. Het mandaat van de missie moet volkomen helder zijn en er moet Amerikaanse ruggensteun zijn. „Want als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland.”

Sinds vorige week is de veiligheidsarchitectuur van Europa op losse schroeven komen te staan. De nieuwe Amerikaanse regering kondigde aan met Rusland over vrede in Oekraïne te gaan onderhandelen. Daarbij zouden Europa en Oekraïne niet betrokken worden, werd in eerste instantie gezegd.

Amerikaanse en Russische onderhandelaars zijn inmiddels in Saudi-Arabië aangekomen. Ook de president van Oekraïne gaat daarheen. Een deel van de EU-leiders komt maandag aan het eind van de middag voor spoedberaad in Parijs bijeen om de nieuwe situatie te bespreken. Europa wil niet dat zonder haar en Oekraïne wordt onderhandeld over een vredesakkoord.

Wilders vindt ook dat Oekraïense mannen in het buitenland eerst maar eens hun land moeten gaan helpen. „Bovendien zijn er nog tienduizenden Oekraïense mannen in Nederland, laat hen maar teruggaan om hun eigen land te helpen, ook als militair”, schrijft de PVV-leider op het sociale medium.

Wilders gaf eerder al aan bij het voorjaarsoverleg geen extra geld over te hebben voor Oekraïne. Hij heeft eisen die veel geld kosten. Hij wil dat de gasrekening voor huishoudens omlaag gaat, dat de huren worden verlaagd en dat de btw op boodschappen omlaag gaat. Dat geld moet worden gevonden bij ontwikkelingshulp, klimaat en een bankenbelasting.

Nederland is een van de koplopers als het gaat om steun aan Oekraïne. Er is al 17 miljard euro toegezegd, voornamelijk militaire steun. Een ruime Kamermeerderheid steunt dit beleid. De PVV was altijd tegen hulp aan Oekraïne, maar Wilders maakte een draai tijdens de formatie om het huidige kabinet mogelijk te maken.