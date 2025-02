Oliekartel OPEC+ overweegt verder uitstel verhoging olieproductie

OPEC+ onthulde in juni vorig jaar voor het eerst plannen om de productie geleidelijk te verhogen. Door de afnemende vraag naar olie in China en de grotere nieuwe voorraden in de Verenigde Staten werd het oliekartel echter steeds gedwongen om de plannen uit te stellen. Zo zouden de olielanden eigenlijk begin januari de dagelijkse productie weer geleidelijk verhogen, maar dat werd met drie maanden uitgesteld tot eind maart. Vanaf april tot en met september 2026 zouden ze dan stapsgewijs weer meer olie oppompen, waarmee een eerdere productiebeperking van 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk zou worden opgeheven.

Het oliekartel stelde de productieverhoging eerder uit, omdat de olieprijzen onder druk stonden. Met het lagere aanbod wil het kartel de olieprijzen ondersteunen. Ook nu zouden de wereldwijde oliemarkten nog te kwetsbaar zijn om de productie weer op gang te brengen, verklaarde een van de afgevaardigden. Er is echter nog geen besluit genomen en de olielanden zouden nog verdeeld zijn over hoe verder te gaan. Een besluit wordt in de komende weken verwacht.

De Amerikaanse president Trump heeft oliestaat Saudi-Arabië en andere leden van de OPEC onlangs opgeroepen om de olieprijzen te verlagen. Het in Wenen gevestigde secretariaat van de OPEC verklaarde echter dat de huidige olieprijzen van rond de 74 dollar per vat voor veel OPEC-landen nog altijd te laag zijn om de overheidsuitgaven te dekken. Ook werd gewaarschuwd voor de gevaren van de Amerikaanse importheffingen, die voor meer onzekerheid zorgen op de oliemarkten.

Doorgaan met de productieverhoging zou daarnaast het verwachte olieoverschot verder kunnen doen toenemen. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal namelijk zelfs als OPEC+ de productie ongewijzigd laat, het wereldwijde aanbod dit jaar de vraag met gemiddeld 450.000 vaten per dag overtreffen. De oliekenners van JPMorgan Chase en Citigroup verwachten dan ook dat de olieprijzen voor het einde van 2025 zullen dalen tot onder de 60 dollar per vat. Dat zou ook voor lagere prijzen kunnen zorgen bij tankstations in Nederland.