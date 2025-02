Doden door overstromingen in zuiden VS

Gouverneur Andy Beshear van Kentucky gaat ervan uit dat het aantal doden in zijn staat nog verder zal oplopen. De meeste mensen die omkwamen, zaten vast in hun voertuig toen het water steeg. Alleen al in Kentucky moesten hulpdiensten meer dan duizend mensen in veiligheid brengen. Tienduizenden huishoudens zitten er zonder stroom en drinkwater. President Donald Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in de staat.

In Georgia kwam een persoon om toen een boom op een woning terechtkwam, aldus lokale media.

De regenval, die zaterdag begon en gepaard ging met rukwinden, trof verschillende staten, waaronder Kentucky, Georgia, Tennessee, Arkansas, Virginia en West-Virginia. In Tennessee begaf een dam het, wat volgens de lokale autoriteiten tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.