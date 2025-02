Premier Schoof maandag naar Parijs voor Europees spoedoverleg

De Amerikaanse president Donald Trump zegt snel een einde te willen maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij heeft daarover gebeld met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Leden van zijn regering zijn de gesprekken aan het voorbereiden. Het ziet ernaar uit dat ze daarin de Europese leiders voor een belangrijk deel willen passeren, omdat die het proces zouden vertragen.

De VS vinden sowieso dat Amerika al te lang een te grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de veiligheid in Europa. Europese landen moeten volgens Trump veel meer geld gaan uitgeven aan defensie; relatief zelfs meer dan de Verenigde Staten. Zo lang Europa geen noemenswaardig militair machtsblok vormt, heeft het volgens onder anderen de Rusland- en Oekraïne-gezant Keith Kellogg en Defensieminister Pete Hegseth ook weinig in te brengen.