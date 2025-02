VS willen Europa niet betrekken bij vredesgesprekken Oekraïne

Volgens Kellogg heeft de Amerikaanse president Donald Trump haast, en zou het de zaken alleen maar nodeloos ingewikkeld maken als er te veel landen worden betrokken. „Die weg slaan wij niet in”, aldus Kellogg volgens The Guardian. Europese leiders zouden hooguit geraadpleegd worden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had op de conferentie ook al gewaarschuwd dat Europa niet betrokken zou worden. Om dat af te dwingen moet Europa een gezamenlijke krijgsmacht vormen als tegenwicht voor de Verenigde Staten, zei hij. „De oude tijden zijn voorbij dat de Verenigde Staten Europa steunt omdat het dat altijd gedaan heeft.”

Intussen probeert de Franse president Emmanuel Macron een aantal Europese leiders op een lijn te krijgen door maandag een extra informele top te organiseren in Parijs.

Premier Schoof reist ook af naar Parijs voor het spoedoverleg met een aantal Europese regeringsleiders, meldt een woordvoerder. De Franse president Emmanuel Macron heeft de regeringsleiders uitgenodigd om te praten over de Amerikaanse plannen voor Oekraïne en vredesonderhandelingen met Rusland.

Voorwaarden

Nederland kijkt positief naar deelname aan een vredesmacht die Oekraïne na een akkoord met Rusland moet beschermen, zegt premier Dick Schoof. „We snappen dat we als Europa hier iets moeten”, zei Schoof op de grote veiligheidsconferentie in München.

Schoof noemt wel „twee heel belangrijke voorwaarden”. Het mandaat van zo’n missie moet „volstrekt helder” zijn. En de troepen moeten kunnen rekenen op Amerikaanse „back-up. Want als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland.”

Die voorwaarden heeft Schoof de Amerikaanse Oekraïne-gezant ook voorgelegd, zegt hij. Die zou een welwillende indruk hebben gemaakt.

Vance

Schoof gaf ook aan „verbaasd” te zijn over de toespraak die de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vrijdag hield over de staat van de Europese democratie.

Hij reageerde zaterdag bij de veiligheidsconferentie in München op de toespraak, die veel deining teweegbracht. Vance mengde zich volgens critici niet alleen in de Duitse verkiezingen en las Europa ten onrechte de les, maar zette ook vraagtekens bij de aloude vriendschap tussen de VS en Europa.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en andere prominente politici reageerden boos. Scholz noemde zulke bemoeienis van nota bene een bevriend land ongepast en onacceptabel.

„Ik snap de reactie van de Duitse bondskanselier heel goed”, zei Schoof. Techmiljardair en Trump-vertrouweling Elon Musk mengde zich ook al ten gunste van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse verkiezingsrace, memoreert Schoof.

Vance zou in de speech voor tientallen prominente Europese politici, militairen en diplomaten juist duidelijkheid verschaffen over hoe de VS vrede denken te brengen in Oekraïne, verwachtte Schoof. Maar de vicepresident greep de toespraak aan om Europa de les te lezen.