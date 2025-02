Oekraïens defensiebedrijf en Franse Thales gaan samenwerken

De overeenkomst werd ondertekend tijdens een bijeenkomst in München, waar wereldleiders en experts wereldwijde veiligheidsvraagstukken bespreken.

Oekraïne probeert door de oorlog met Rusland de binnenlandse wapenindustrie verder uit te bouwen. Daarbij mikt het land al tijden op samenwerking met buitenlandse bondgenoten. Die worden aangemoedigd om in te stemmen met samenwerkingsprojecten, te investeren in Oekraïense bedrijven.

Het Franse Thales is ook actief in Nederland, waar ruim 2000 medewerkers voor vestigingen in Hengelo, Eindhoven en Delft werken. Vorig jaar werd bekend dat Britse en Franse autoriteiten Thales onderzoeken vanwege verdenkingen van omkoping.