De heffingen op auto’s zouden bijvoorbeeld kunnen gelden voor voertuigen uit Europa, Japan en Zuid-Korea. Ongeveer de helft van de Amerikaanse automarkt bestond vorig jaar uit geïmporteerde auto’s. Zo exporteren grote autobedrijven als het Duitse Volkswagen en het Zuid-Koreaanse Kia-Hyundai veel auto’s naar de VS.

Trump maakte donderdag al bekend dat er ook zogenoemde wederkerige importheffingen komen, die ook begin april kunnen ingaan. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Volgens de president zullen die nieuwe tarieven voor „eerlijkheid” zorgen in de Amerikaanse handel.

Eerder tekende hij al een decreet waarmee de VS in maart 25 procent belasting gaan heffen op aluminium en staal. Daarnaast voerde hij extra importheffingen in op producten uit China. Heffingen tegen Canada en Mexico werden na onderhandelingen een maand uitgesteld.

De Europese Unie heeft al gezegd dat heffingen op Europese goederen „niet onbeantwoord” zullen blijven. Volgens Brussel zijn handelstarieven een „stap in de verkeerde richting” en zal de Europese Commissie daar „krachtig en onmiddellijk” op reageren. Mogelijk kan de EU extra tarieven op Amerikaanse goederen gaan invoeren. China heeft al vergeldingsmaatregelen tegen de VS genomen door met eigen heffingen te komen.