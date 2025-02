Buitenland

De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in München een ontmoeting gehad met kopstuk Alice Weidel van de uiterst rechtse partij AfD, een week voor de parlementsverkiezingen in het land. Het contact was in de marge van een internationale veiligheidsconferentie, waar de AfD niet was uitgenodigd, meldde de Duitse zender ZDF.