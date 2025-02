„LTO is verheugd over het feit dat de minister aanknopingspunten noemt om een zogenaamde ‘rekenkundige ondergrens’ in het beleid door te kunnen voeren. Vanuit LTO hebben we ons daar hard voor ingezet. Als het kabinet en de Tweede Kamer dit voornemen waarmaken, kan dat een zeer belangrijke stap zijn om vergunningverlening én legalisatie van de PAS-melders van het slot te krijgen”, aldus een verklaring van de boerenbelangenorganisatie.

De coalitiepartijen spraken in hun hoofdlijnenakkoord al af dat er een nieuwe „rekenkundige ondergrens” moet komen, waarmee voor activiteiten met een beperkte uitstoot de vergunningsplicht vervalt. Een voorstel daartoe gaat „op korte termijn” voor advies naar de Raad van State, zei Wiersma.

VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zeggen in een gezamenlijke reactie dat „de tijd van uitstel voorbij is”. „Het is goed dat dit urgente probleem nu kabinetsbreed wordt opgepakt. Maar er is nu ook snelheid geboden om natuur te laten herstellen en zo ruimte te creëren voor woningbouw en economische ontwikkeling. Daarom vragen VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu het kabinet dringend om snel met juridisch houdbare maatregelen te komen die ook echt stikstofuitstoot verminderen. Dat kan met de concrete plannen voor stikstofreductie die de vier organisaties het kabinet eind vorig jaar al aanreikten.”