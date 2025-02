Koffie van Douwe Egberts op steeds minder plaatsen verkrijgbaar

De reden voor de lege schappen bij Aldi is niet duidelijk. „Over onderhandelingen met leveranciers doen we geen mededelingen in de media”, liet een woordvoerder vrijdag weten. Het ligt echter voor de hand dat het bedrijf in de clinch ligt met de fabrikant.

Aldi verwacht overigens weer snel koffie van Douwe Egberts in alle winkels te hebben, al is het volgens het bedrijf geen ramp als dat wat langer duurt. „Onze klanten kopen namelijk vooral onze eigen merken. Die zijn een stuk goedkoper.”

Niet eens

Het aantal plekken waar het bekendste koffiemerk van Nederland wordt verkocht is door de situatie bij de Aldi verder gedaald. Een paar weken geleden werd al duidelijk dat de producten van JDE Peet’s opraakten bij Albert Heijn, de grootste supermarktketen.

„We voeren gesprekken over de prijzen en zijn het niet met elkaar eens. Hierdoor zijn bepaalde producten momenteel minder goed beschikbaar”, zei woordvoerder Gijs Toxopeus van Albert Heijn daarover tegen de site Distrifood, die vooral bericht over de detailhandel.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, worstelt met stijgende grondstofprijzen. Vooral koffie en cacao zijn duurder geworden, en dat leidt tot conflicten met leveranciers.

Topman Frans Muller heeft een duidelijke visie. „Als het gaat om koffie hebben we goed vergelijkingsmateriaal, omdat we een eigen roosterij bezitten. We zien dus heel goed hoe de koffieprijs beweegt. Als er leveranciers zijn die een te hoge prijs rekenen, kunnen we daar niet mee akkoord gaan.”

Muller verwijst naar de eigen merken van zijn bedrijf, zoals Perla. „Aan de hand van onze huismerken kunnen we precies zien wat bepaalde producten mogen kosten. Als er dan te hoge prijzen worden gerekend, ondernemen we actie.”

Ook Jumbo voert een discussie met de leverancier van Douwe Egberts. Het bedrijf laat weten dat bepaalde producten tijdelijk niet leverbaar zijn, maar sommige ook wel. De populaire Douwe Egberts Aroma Rood 500 gram is volgens de supermarkt bijvoorbeeld gewoon beschikbaar.

Inflatie

Stijgende prijzen van onder meer koffie zorgen ervoor dat de inflatie in Nederland relatief hoog blijft. Het dagelijks leven was in januari gemiddeld 3,3 procent duurder dan een jaar geleden, maar de kosten van boodschappen namen veel sneller toe. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in januari met 7 procent.