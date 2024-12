Oma helpt kleinzoon met lezen

Cees en zijn oma oefenen letters en woorden met een programma op de computer. En ze lezen samen boeken. Cees: „Lezen vind ik moeilijk en door het veel te doen kan ik er beter in worden. Daarom ga ik elke avond een uurtje oefenen bij opa en oma.”

Wanneer Cees een boekje uitgelezen heeft, neemt zijn oma hem mee naar de McDonalds of krijgt hij een andere beloning. Na elke les gaat hij wel met iets lekkers, zoals een lolly, de deur uit.

„Ik denk dat oma mij al wel honderd lessen heeft gegeven”, zegt Cees. „Daarom wil ik haar heel graag bloemen geven.”

Het harde werk van Cees en zijn oma is niet voor niets. Al die oefeningen hebben inderdaad effect, zegt zijn moeder, Margriet van Aalsburg-Visser. „Zijn leesvaardigheid is zichtbaar verbeterd.” Ook vindt Cees lezen nu veel leuker om te doen. „Het lijkt alsof er een knop bij hem is omgegaan”, zegt Van Aalsburg. „Momenteel lezen ze het boek ”Wouter wordt geen visserman”.”

„Oma Visser helpt niet alleen bij het lezen”, vertelt Cees. Ze naait ook kleding voor haar kleinkinderen. Zo stopt ze sokken en maakt ze nieuwe kledingstukken. Cees kreeg van haar zijn eigen werkkleding om aan te doen als hij zijn vader helpt in het bedrijf. Zijn moeder: „Daar is hij enorm trots op.”