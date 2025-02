„We hebben daar gewoon dingen niet goed gedaan en daar worden we dan voor terechtgewezen”, zegt Boekhout. Het is nu volgens hem een kwestie van „lik je wonden, zit op de blaren” en de zaken oplossen.

Boekhout zegt dat er wel twee of drie jaar nodig is voordat alles opgelost is bij de bank. De Volksbank maakte eerder al bekend dat er maatregelen in gang waren gezet om de problemen met witwasbestrijding en risicomanagement te verhelpen, zoals het aanstellen van speciale bestuurders die zich hiermee bezighouden.

Bij de jaarcijfers die de bank vrijdag publiceerde was ook een last opgenomen voor de twee boetes, net als voor een herstelplan om financiële criminaliteit te bestrijden. Hierdoor viel de nettowinst fors lager uit dan een jaar eerder.

„In antwoord op de vastgestelde tekortkomingen ten aanzien van het bestrijden van financiële criminaliteit en risicomanagement in voorgaande jaren en die hebben geleid tot bovengenoemde bestuurlijke boetes, hebben we onze inspanningen op dit vlak aanzienlijk opgevoerd”, stelt Boekhout in een toelichting op de resultaten.

Het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN Bank en RegioBank heeft in totaal duizend extra mensen aangenomen om financiële criminaliteit te bestrijden, zegt Boekhout. „Voor een organisatie als de onze is dat een significant aantal”, licht de topman toe.

Bij andere banken zorgden de antiwitwasregels eerder ook voor problemen. ING en ABN AMRO moesten honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie. Dergelijke onderzoeken van het OM lopen er momenteel niet naar de staatsbank, aldus Boekhout.