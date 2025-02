AEX-index op Damrak nadert hoogste stand ooit

Economie

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omhoog en kroop richting de hoogste stand ooit. Beleggers lijken de zorgen over de Amerikaanse importtarieven aan de kant te schuiven. President Donald Trump kondigde donderdag nieuwe heffingen aan voor landen die zelf ook tarieven op Amerikaanse goederen hebben. Met deze zogeheten wederkerige heffingen, oftewel tarieven die even hoog zijn als de heffingen van landen op producten uit de VS, wil Trump een „gelijk speelveld” scheppen.