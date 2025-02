IEA rekent op sterkere stijging stroomverbruik

Volgens berekeningen van de beleidsadviseur voor energiezaken staat alle stroom die jaarlijks extra zal worden gebruikt gelijk aan het totale elektriciteitsverbruik van Japan in een heel jaar. De groei komt vooral voor rekening van opkomende economieën, met name China. Het land heeft al een omvangrijke industrie en maakt ook steeds meer zonnepanelen, elektrische auto’s en batterijen, waarvoor extra energie nodig is.

In de Verenigde Staten zal de vraag naar elektriciteit jaarlijks 2 procent stijgen, verwacht het IEA. Datacenters die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie ondersteunen hebben veel stroom nodig, wat een grote rol speelt bij die stijging. In de Europese Unie verwacht het agentschap een „bescheidenere” toename.