In het niet nader genoemde slachthuis worden schapen en geiten geslacht. De slachterij lag al onder een vergrootglas omdat herhaaldelijk was vastgesteld dat bepaalde bedrijfsruimtes en materialen niet schoon waren.

Door het verscherpte toezicht vonden er extra controles plaats. Daarbij is geconstateerd dat 22 jonge geitenbokjes waren overleden in de stal van het slachthuis. Dit was voor de NVWA de aanleiding om „de erkenning direct te schorsen”, wat erop neerkomt dat de operatie er nu stilligt.

De toezichthouder denkt dat de dieren zijn overleden „door de combinatie van koude temperatuur op stal en een slechte weerstand”. Als dieren op een andere dag geslacht worden dan ze worden aangevoerd, „heeft het slachthuis de zware plicht om de dieren tussentijds de juiste zorg te bieden”, zo voegt de NVWA toe.

Naast de tekortkomingen op het gebied van hygiëne stelde de toezichthouder eerder al andere tekortkomingen vast bij de slachterij. Zo voldeed bijvoorbeeld de werkwijze bij het optakelen van dieren na „bedwelming en aansnijden” niet. Hierdoor kwamen de hoofden en nekken van grote schapen in contact met de vloer.

De NVWA zegt dat het slachthuis met een „verbeterplan” kan komen om te proberen de maatregel teruggedraaid te krijgen.