De Verenigde Staten zullen de verkoop van militair materieel met „vele miljarden dollars” verhogen, aldus Trump. Hij zei dit tijdens een persconferentie in het Witte Huis, samen met de Indiase premier Narendra Modi. „We maken ook de weg vrij om India uiteindelijk te voorzien van F-35 stealth jagers”, zei Trump.

De levering van F-35’s zou nog ver weg zijn en op obstakels kunnen rekenen, omdat India nauwe defensiebanden heeft met Rusland. De Verenigde Staten verkopen de F-35 niet graag aan landen waar tegenstanders van de VS de technologie van de geavanceerde straaljager zouden kunnen stelen.

Een ander probleem is dat India in 2018 een Russisch raketverdedigingssysteem kocht. De VS hadden eerder de samenwerking met Turkije aan de F-35 gestopt nadat dit land ook had besloten dit Russische raketsysteem te kopen. Daardoor ontstond de angst dat Rusland veel zou kunnen leren over de technologie van het vliegtuig.