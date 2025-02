Wall Street flink hoger na aankondiging nieuwe heffingen Trump

Trump kondigde zogeheten wederkerige heffingen aan, oftewel tarieven die even hoog zijn als de heffingen van landen op producten uit de Verenigde Staten. Met die tarieven komt hij een belangrijke verkiezingsbelofte na. Trump zei vanuit het Witte Huis dat de tarieven voor „eerlijkheid” zullen zorgen in de Amerikaanse handel met andere landen. „We willen een gelijk speelveld.”

Hij stelde verder dat bondgenoten van de VS „vaak erger dan onze vijanden zijn” op handelsgebied. Naar verwachting gaan die wederkerige heffingen begin april in. De beoogde Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick verklaarde dat per land zal worden gekeken naar de heffingen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 44.711,43 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1 procent tot 6115,07 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,5 procent vooruit tot 19.945,64 punten.

Cisco werd ruim 2 procent hoger gezet. Het concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht en verhoogde de omzetvoorspelling voor het hele boekjaar. Volgens topman Chuck Robbins is Cisco goed gepositioneerd om te blijven profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Andere bedrijven met resultaten waren onder meer autoverhuurder Hertz (min 8,5 procent), fastfoodketen Wendy’s (plus 3,8 procent), socialmediaplatform Reddit (min 5,3 procent), kredietbeoordelaar Moody’s (plus 4,4 procent), beleggingsplatform Robinhood (plus 14 procent), casino-exploitant MGM Resorts (plus 17,5 procent) en de producent van landbouwmachines Deere die 2,2 procent inleverde.

Daarnaast kwamen er cijfers over de producentenprijzen in de VS. Die vielen wat hoger uit dan verwacht in januari. De prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun goederen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat ze worden doorberekend aan afnemers.