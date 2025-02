Adyen uitblinker op drukke cijferdag Damrak, Unilever onderuit

Adyen prijkte bovenaan de AEX met een koerssprong van ruim 14 procent. De betalingsverwerker is vorig jaar opnieuw hard gegroeid. Het bedrijf, dat transacties verwerkt voor onder meer Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, profiteerde vooral van meer werk voor bestaande klanten. Adyen verwacht daarnaast de winstmarge in de komende jaren verder te verhogen.

Unilever zakte 5,5 procent. Het concern zag de winst in 2024 met ruim een tiende dalen. Ook waarschuwde Unilever voor een trage start van dit jaar. Het bedrijf kondigde verder aan zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York te brengen.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 946,58 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 860,07 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,1 procent. De FTSE in Londen verloor 0,5 procent. Dat kwam mede door een verlies van bijna 5 procent voor de Britse bank Barclays die met tegenvallende resultaten kwam.

Dsm-firmenich won 4 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf boekte afgelopen jaar meer winst en rekent op een verdere winstgroei in 2025. Heineken (plus 2,4 procent) zette de opmars voort. De bierbrouwer steeg woensdag ruim 14 procent, na goed ontvangen jaarcijfers. ABN AMRO zakte ruim 5 procent, na de plus van meer dan 8 procent een dag eerder dankzij sterke cijfers.

In de MidKap werd Flow Traders 11 procent meer waard. Volgens de flitshandelaar was 2024 het op een na beste jaar in de geschiedenis van het bedrijf. De maker van onder meer laadpalen Alfen verloor juist meer dan 9 procent na tegenvallende verwachtingen.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 ging Renewi ruim 6 procent vooruit. Het Australische beleggingsfonds Macquarie zet de overname van de Brits-Nederlandse afvalrecycler door. Daarmee is ongeveer 845 miljoen euro gemoeid.

De euro was 1,0437 dollar waard. De olieprijzen toonden kleine dalingen.