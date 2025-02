Het Mariniersdetachement Sint-Maarten van Defensie heeft geholpen bij de doorzoeking. Er zitten nog geen honderd mensen vast in de gevangenis, die al lange tijd in slechte staat verkeert.

De regering op het eiland praat al geruime tijd over een grote renovatie of de bouw van een nieuwe gevangenis, maar heeft daartoe nog geen definitieve beslissing genomen. Nederland heeft al vaker gewaarschuwd voor de situatie in de penitentiaire inrichting.