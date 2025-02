Cisco bij stijgers op Wall Street na verhoging omzetverwachting

Economie

Cisco Systems behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de omzetvoorspelling voor het hele boekjaar. Volgens topman Chuck Robbins is Cisco goed gepositioneerd om te blijven profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel steeg 6 procent.