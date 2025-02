Kansspelautoriteit berispt VriendenLoterij om ongepaste reclame

De VriendenLoterij heeft het artikel na de berisping direct offline laten halen. Zogeheten winnaarsverhalen om kansspelen te promoten zijn volgens de Ksa niet per definitie verboden. Wat echter niet mag, is gokken promoten als oplossing voor persoonlijke of financiële problemen. Dat kan mensen aanzetten om meer geld uit te geven dan zij in eerste instantie wilden.

„Wat de Ksa betreft is het dan ook niet toegestaan en ongepast om reclame te maken door winnaarsverhalen te vertellen die te maken hebben met bijvoorbeeld dakloosheid, medische problemen, kosten voor een uitvaart of de betaling van achterstallige rekeningen”, aldus de waakhond.