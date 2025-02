Honda en Nissan bevestigen afblazen fusiegesprekken

Economie

De geplande fusie tussen Honda en Nissan is officieel van de baan, zo bevestigden de twee Japanse autofabrikanten donderdag. De Japanse zakenkrant Nikkei meldde eerder deze maand al dat Honda en Nissan de gesprekken over een samenvoeging hadden gestaakt. De twee automakers lieten in december weten te kijken naar een fusie, waarmee de op twee na grootste autofabrikant ter wereld zou zijn ontstaan. In februari zouden de twee automakers een plan voor de verdere onderhandelingen presenteren.