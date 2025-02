Arcadis winstgevender, maar ziet ‘geopolitieke onzekerheid’

Economie

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft het afgelopen jaar de winst flink opgevoerd, mede dankzij projecten die te maken hebben met klimaatverandering. Het nettoresultaat viel in 2024 ruim de helft hoger uit dan een jaar eerder, maar topman Alan Brookes spreekt ook van toegenomen „geopolitieke onzekerheid”. Die is het gevolg van een aantal verkiezingen vorig jaar, zoals de door klimaatsceptische Donald Trump gewonnen presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die drukken op de „uitgavenpatronen op de korte termijn”.