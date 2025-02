Dsm-firmenich verwacht verdere winstgroei in 2025

Dsm-firmenich boekte in 2024 een omzet van 12,8 miljard euro, tegen 12,3 miljard euro een jaar eerder. Op eigen kracht, dus zonder overnames, groeide de omzet met 6 procent. De aangepaste winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen en afschrijvingen, steeg met 19 procent tot ruim 2,1 miljard euro. Het concern had in oktober al de winstverwachting voor 2024 verhoogd van 2 miljard naar 2,1 miljard euro. Voor dit jaar wordt gerekend op een winst van minstens 2,4 miljard euro.