Prijzen energie en bungalowparken drukken inflatie in januari

De prijzen van energie, waaronder elektriciteit, gas en stadsverwarming, zorgden voor een daling van de inflatie. Energie was in januari 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. In december 2024 waren de energieprijzen nog 0,5 procent hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Ook de prijsontwikkeling van een verblijf in bungalowparken drukte de inflatie. In januari 2025 viel een kleiner deel van de boekingen in de kerstvakantieperiode dan in januari 2024. Rond feestdagen en in vakanties zijn de prijzen van een verblijf in bungalowparken hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.

Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in januari met 0,2 procent ten opzichte van december 2024. De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 2,9 procent. In december was dat 3,9 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in de eurozone nam toe van 2,4 procent in december naar 2,5 procent in januari.

Het CBS kondigde tevens aan dat vanaf 2026 wordt overgegaan op een nieuw basisjaar voor de berekeningen van de inflatie en de inflatie volgens de Europese rekenmethode. Nu is het basisjaar 2015 en dat wordt 2025. Dan wordt ook een update van de goederen en diensten, die voor de berekeningen van de inflatie worden gebruikt, in gebruik genomen. Die zal volgens het statistiekbureau beter aansluiten bij de veranderde consumptiepatronen. Ook zal het inflatiecijfer van het CBS dan meer aansluiten bij de Europese rekenmethode.

De wijzigingen zullen geen invloed hebben op al gepubliceerde inflatiecijfers. De eerste uitkomsten volgens de nieuwe reeks met referentiejaar 2025 worden begin februari 2026 gepubliceerd.