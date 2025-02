Wisselend beeld op Wall Street na inflatiecijfer VS

Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde later op de dag op het nieuwe cijfer. Hij vertelde in het Amerikaanse Congres dat de Fed weliswaar vooruitgang heeft geboekt om de inflatie te beteugelen, maar dat er nog altijd werk te doen is. „We willen het beleid voorlopig restrictief houden”, zei Powell verder. Dat zou erop kunnen duiden dat de rentetarieven voor de voorzienbare toekomst hoog zullen blijven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 44.368,56 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6051,97 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot een fractie hoger op 19.649,95 punten.

Een van de sterkste stijgers op Wall Street was CVS Health (plus 15 procent). De Amerikaanse zorgverzekeraar heeft beter dan verwachte resultaten over het laatste kwartaal van vorig jaar gepubliceerd. Het bedrijf besteedde onder andere minder van de premie-inkomsten aan medische zorg dan analisten hadden verwacht.

Kraft Heinz zakte 3,3 procent. Het bedrijf, vooral bekend van zijn ketchup, kwam met tegenvallende omzetcijfers over het afgelopen kwartaal en ook zwakker dan verwachte vooruitzichten voor dit jaar. Ook kondigde Kraft Heinz aan dit jaar belangrijke producten met korting te gaan aanbieden, terwijl het bedrijf tegelijkertijd de kwaliteit wil verbeteren. Op die manier wil Kraft Heinz klanten lokken die gebukt gaan onder de inflatie.

Chevron verloor 1,6 procent. Het Amerikaanse olie- en gasconcern heeft aangekondigd tot 20 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te willen inkrimpen. Dat zou neerkomen op ongeveer 9000 medewerkers. Met die reorganisatie wil het bedrijf de kosten terugdringen.

Lyft daalde 7,9 procent. De taxidienst gaf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal, waarbij het waarschuwde voor minder vraag naar taxiritjes en fietsverhuur door het koude weer. Het eerste kwartaal is „traditioneel ons langzaamste kwartaal omdat iedereen aan het bijkomen is van de feestdagen en het weer in grote delen van Noord-Amerika aanmoedigt om thuis te blijven of op zijn minst ontmoedigt om een fietstocht te maken”, stelde financieel topvrouw Erin Brewer in een toelichting.