VN-rapporteur: Nederlandse politiek kijkt weg bij misdaden Israël

Albanese zou donderdag naar de Tweede Kamer gaan voor een gesprek met de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken, maar dat gesprek werd door rechtse en christelijke partijen in het parlement afgeblazen omdat Albanese vooringenomen zou zijn. Zij is in haar rapporten buitengewoon kritisch over de Israëlische aanvallen op Palestijnen en spreekt al tijden expliciet van genocide.

Volgens Albanese wil de Nederlandse politiek niet onder ogen zien dat Israël misdaden pleegt tegen Palestijnen. „Ze zien het niet, dus hoeven ze er niets aan te doen”, aldus de rapporteur. Dat terwijl Nederland volgens haar juist een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, gezien de status van „de internationale hoofdstad van vrede en gerechtigheid”. „Het is niet anders. Het is treurig, maar dit mag ons niet afleiden van onze inspanning om iets te veranderen.”

SGP, JA21, FVD, PVV, BBB, ChristenUnie en VVD stemden uiteindelijk tegen het ontvangen van Albanese in een officiële ontmoeting in de Kamer. Ook minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp sloeg een ontmoeting af. Albanese zei zich over de Tweede Kamerleden niet op te winden. „Mij deert het niet, want het is een stel lafaards.”

Albanese kreeg na haar lezing in de Nieuwe Kerk in Den Haag de Dries van Agt-Prijs. „Ze legt onbevreesd de ernst van de Israëlische schendingen bloot, maar vooral ook de dubbele standaarden van het Westen. Ze wordt van alle kanten aangevallen, en toch gaat ze door”, aldus voorzitter Berber van der Woude van The Rights Forum, die de prijs uitreikt. De stichting is mede opgericht door de vorig jaar overleden oud-premier Dries van Agt. Hij verzette zich ook tegen het Israëlische optreden in de Palestijnse gebieden.