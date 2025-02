Zuid-Hollands crisisteam verkent ‘onorthodoxe’ stikstofaanpak

Zo wordt gedacht aan bijvoorbeeld het aanwijzen van overgangsgebieden tussen natuur en landbouw en het instellen van emissieplafonds voor ammoniak. „Dat heeft niet onze voorkeur”, aldus Van Leeuwen, die echter benadrukt dat de urgentie groot is. „Als het onvermijdelijk is, moet je ergens een pleister aftrekken. We werken knetterhard, omdat we allemaal voelen dat we vergunningen moeten kunnen verlenen en dat de economie weer op gang moet worden gebracht.”

Na twee recente rechterlijke uitspraken over stikstof en natuurherstel, kunnen provincies vrijwel geen vergunningen meer afgeven. Dat raakt onder meer bouwprojecten, de industrie en de landbouw. Het kabinet heeft een ministeriële commissie opgezet, onder leiding van premier Dick Schoof, die op zoek is naar oplossingen om uit de impasse te komen.

„De doelen voor natuur, water, stikstof en het klimaat staan als een paal boven water”, zegt Van Leeuwen. „Zolang de regering en Europa daar geen verandering in brengen, moeten wij ons aan die doelen houden.” Alle provincies dienden in 2023 hiervoor plannen in bij het Rijk, maar het huidige kabinet schrapte het hiervoor opgezette Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende fonds van ruim 24 miljard euro. Zuid-Holland wil desondanks wel doorgaan met de gebiedsgerichte, integrale aanpak. Hiervoor heeft de provincie 188 miljoen gekregen, terwijl het 9 miljard euro had gevraagd.

Vanuit de Zuid-Hollandse politiek klonk veel kritiek op de keuzes van het kabinet. „Het Rijk heeft simpelweg gefaald”, zei Sinan Özkaya van coalitiepartij GroenLinks-PvdA. „Eerst ging het transitiefonds van tafel, daarna werd het NPLG stopgezet en nu laat het kabinet de provincies bungelen zonder plan. We rijden met 130 kilometer per uur achteruit de polder in zonder navigatie.” Laura Neijenhuis van D66 verweet het kabinet „zwabberbeleid”, maar ze vindt ook dat de provincie „de eigen broek moet ophouden en zelf aan de slag moet”.