Laadpalenmaker Alfen verlieslatend door zwakkere markt

Economie

Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, zag vorig jaar een verlies in de boeken gaan. Het bedrijf ondervond naar eigen zeggen „tegenwind in alle bedrijfsonderdelen”, onder andere door de zwakkere markt voor elektrische auto’s en het volle stroomnet. Onder de streep bleef een verlies van 27 miljoen euro over, tegen een winst van bijna 30 miljoen euro in 2023.