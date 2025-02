Trump had eerder op zijn berichtendienst Truth Social geschreven dat hij telefonisch met de Russische leider Vladimir Poetin had afgesproken meteen werk te maken van vredesoverleg over Oekraïne. De Amerikaanse president schreef in het bericht ook dat hij meteen Zelensky zou bellen om hem bij te praten.

Zelensky schrijft verder niets over Poetin, maar zegt wel dat hij het met Trump heeft gehad over „kansen om vrede te bereiken”. „Niemand wil liever vrede dan Oekraïne. Samen met de VS zetten we onze volgende stappen om de Russische agressie te stoppen en om een blijvende, betrouwbare vrede te garanderen.” Volgens de Oekraïense president hebben de twee afgesproken om contact te houden en ontmoetingen te plannen.

Volgens Trump ging het gesprek met Zelensky „heel goed”. „Hij wil, net als Poetin, vrede sluiten”, schrijft hij op Truth Social. „Het is tijd om een einde te maken aan deze belachelijke oorlog, waarin massaal en totaal onnodig doden en vernielingen zijn aangericht. God zegene het volk van Rusland en Oekraïne!”